Урядовий пакет податків сильно скоротили

В урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази — до 30 мільярдів.
Про це повідомляє голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради Данило Гетманцев.
Так, за результатами робочої групи по податковому законопроєкту вирішили, що підвищення військового збору буде обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан.
Крім того, військовий збір буде прямувати через спецфонди виключно на фінансування ЗСУ.
Водночас за категоричною позицією Мінфіну та НБУ податок на прибуток банків у 50% прибрали.
Крім того, відмовилися від 1% військового збору для юросіб на єдиному податку третьої групи.
«Дещо уточнили авансовий внесок з АЗС. А збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося», — заявив Гетманцев.
За його словами, всі зміни погоджені Мінфіном.
«Врешті планований ресурс у 125 млрд.грн. розтанув до 30,1 млрд», — додав Гетманцев.
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