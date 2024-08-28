Урядовий пакет податків сильно скоротили

В урядовому законопроєкті з підвищення податків знову скасували деякі норми: запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази — до 30 мільярдів.

Про це повідомляє голова Комітету з питань фінансів Верховної Ради Данило Гетманцев.

Так, за результатами робочої групи по податковому законопроєкту вирішили, що підвищення військового збору буде обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан.

Крім того, військовий збір буде прямувати через спецфонди виключно на фінансування ЗСУ.

Водночас за категоричною позицією Мінфіну та НБУ податок на прибуток банків у 50% прибрали.

Крім того, відмовилися від 1% військового збору для юросіб на єдиному податку третьої групи.

«Дещо уточнили авансовий внесок з АЗС. А збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося», — заявив Гетманцев.

За його словами, всі зміни погоджені Мінфіном.

«Врешті планований ресурс у 125 млрд.грн. розтанув до 30,1 млрд», — додав Гетманцев.