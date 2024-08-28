В Україні зафіксовано першу смерть від гарячки Західного Нілу

В Україні зафіксували першу смерть від гарячки Західного Нілу.

Про повідомляє ТСН.

Хворобу зареєстрували на Черкащині у 65-річного жителя області. А лікували чоловіка в одному з медзакладів Києва. Там і встановили остаточний діагноз.

Геморагічна лихоманка Західного Нілу – це небезпечна вірусна хвороба, яка передається через укуси комарів. Також переносниками недуги є деякі птахи і гризуни. В тяжких випадках вона супроводжується гарячкою, запаленням мозкових оболонок і речовини головного мозку.

Спостерігається ураження слизових оболонок, висипка, розповів головний санітарний лікар Черкащини Володимир Папач. Недуга має літньо-осінню сезонність. Частіше нею хворіють сільські жителі, а також любителі полювання. Упродовж липня й серпня випадки захворювання на гарячку Західного Нілу фіксували, зокрема, на Київщині, Полтавщині та в Києві, повідомляють в Обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Там додають, що цьогоріч кількість випадків цієї інфекції зросла через зміни клімату та розширення ареалу проживання переносників.