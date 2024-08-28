ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку

Про це повідомляє Суспільне та hromadske.

Як повідомляють журналісти, Кириленко або його представники мають протягом 5 днів внести 30 280 000 гривень. У разі внесення застави на нього покладають зокрема такі обов’язки: прибувати на першу вимогу до детектива, не відлучатися без дозволу з Києва та повідомляти про зміну місця проживання.

Також він буде зобов’язаний здати документи, що дають право на виїзд з України, носити електронний засіб контролю та утриматися від спілкування зі свідками.

Прокурорка Валентина Грабенюк наполягала на взятті підозрюваного під варту на 60 днів з можливістю внесення понад 121 млн грн застави. За її словами, може бути інше майно, яке записане на третіх осіб і яке нині шукають.

Проте адвокат Кириленка просив суд не задовольняти клопотання про запобіжний захід. Суддя своєю чергою наголосив, що розмір застави не має бути «завідомо непомірним», а у справі немає документів, які підтверджують «якийсь потенційний розмір коштів» фігуранта, щоб внести заставу.

Грабенюк у коментарі hromadske заявила, що буде оскаржувати це рішення.