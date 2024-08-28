 
«  
  »

Зеленський: Діалог із Путіним зараз – не має змісту

Президент Володимир Зеленський каже, що на цьому етапі діалог із російським правителем Володимиром Путіним не має сенсу, оскільки керівник держави-агресора не хоче закінчувати розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом —  глава держави на пресконференції 27 серпня

«З Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні… порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він наче готовий дипломатично, але (при цьому потрібно –ред.) віддати йому 30% нашої землі.

Мені здається, підігравати йому в цьому не можна».

Глава держави додав, що Курська операція «дуже сильно допомогла» Україні, щоб кількість голосів щодо цієї теми стала менше.

28 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  