Зеленський: Діалог із Путіним зараз – не має змісту

Президент Володимир Зеленський каже, що на цьому етапі діалог із російським правителем Володимиром Путіним не має сенсу, оскільки керівник держави-агресора не хоче закінчувати розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом — глава держави на пресконференції 27 серпня

«З Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні… порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він наче готовий дипломатично, але (при цьому потрібно –ред.) віддати йому 30% нашої землі.

Мені здається, підігравати йому в цьому не можна».

Глава держави додав, що Курська операція «дуже сильно допомогла» Україні, щоб кількість голосів щодо цієї теми стала менше.