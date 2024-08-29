«Є інформація, що мета росіян — дійти до Осколу»: депутат Харківської облради

Про це він розповів у етері Еспресо.

«Ситуація в Куп’янську давно вже надзвичайно складна, тому що Куп’янськ розташований у близькості до постійно, динамічно рухаючої лінії фронту, тому по саму місту постійно йдуть прильоти. За рахунок того, що там є близькість до лінії кордону, КАБи туди, на жаль, дістають. На сьогодні у мене збільшення або зменшення постраждалих немає. Я знаю, що вчора вони вдарили по центру міста, є велика кількість руйнувань, є велика кількість постраждалих і взагалі Куп’янську дуже важко жити, і та кількість людей, яка там залишилась, я б казав, що жити їм практично неможливо. Якщо подивитися на саме місто, то практично немає там такого будинку, такого провулку, щоб не було у тій чи іншій частині пошкоджень. Це місто, яке руйнують росіяни, як і всі інші міста», — розповів він.

Олександр Скорик зауважив, що росіяни посилюють війська на лінії фронту і хочуть діти до річки Оскіл.

«Кожен раз, коли є місто на лінії фронту, їхня головна ціль — зруйнувати місто до такого стану, щоб там неможливо було не те що проживати, а навіть закріпитися для військових. Це їхня тактика, просто вибивання лінії оборони, випалювання просто КАБами лінії оборони. Ціль — це просто неможливість утримувати ці позиції. Є інформація, що вони посилюють війська на лінії фронту і все-таки мають на меті дійти до річки Оскіл. Я думаю, що ситуація не буде змінюватись в кращу сторону. Але там живе достатньо велика кількість мужніх людей і вони тримаються», — зазначив він.