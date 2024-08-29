Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати

Економічна криза в Китаї турбує громадян. Пекін боїться вдаватися до більш сміливих заходів з підтримки економіки.

Про це пише видання Bloomberg.

«Протести в Китаї зростають, оскільки наслідки уповільнення економіки турбують громадян, а Пекін утримується від сміливіших кроків для підтримки економічного зростання», – йдеться у публікації.

В другому кварталі кількість випадків незгоди збільшилася на 18% порівняно з тим самим періодом минулого року. Більшість подій пов’язана з економічними питаннями. При цьому з них 44% стосувалися трудових відносин, а 21% були пов’язані з ображеними домовласниками. Фізичні протести придушуються і стримуються спостереженням і контролем інтернету, посиленим за президента Сі Цзіньпіна. Такі заворушення навряд чи загрожують режиму.

Населення Китаю стикається з уповільненням економічного зростання. Криза у сфері нерухомості, торговельна війна зі США, репресії в приватному секторі та дороговартісні блокування у зв’язку з пандемією – негативно позначилося на зростанні економіки країни.

«В останні десятиліття Громадська партія, по суті, вимагала від громадян підкоритися її однопартійному авторитаризму в обмін на економічне процвітання», – каже Кевін Слейтен, що очолює проєкт China Dissent Monitor. «У міру того як наслідки уповільнення економічного зростання позначатимуться на більшій кількості громадян, це може підірвати компроміс».

Криза у сфері нерухомості залишається ключовою больовою точкою, що провокує нові протести, незважаючи на активізацію зусиль Пекіна з порятунку ринку. Кількість подій, пов’язаних із сектором нерухомості, за останні 12 місяців зросла на 10% порівняно з попереднім роком. Протести домовласників і будівельників становили 44% усіх випадків незгоди, зареєстрованих у більш ніж 370 містах провінційного рівня.

За словами Слетена з China Dissent Monitor, економічні протести часто були викликані такими проблемами, як заглохлі житлові проєкти, раптове закриття компаній або відсутність ліквідності, нездатність виплачувати зарплату або, навіть, проблеми місцевої влади із забезпеченням адекватної допомоги для пенсіонерів.

«Зростання кількості протестів означає, що політика центрального уряду не може бути ефективно реалізована. Його стратегічні довгострокові цілі не можуть бути досягнуті, коли короткострокові потреби тепер більше хвилюють людей», – зазначила Ліцяня Рена, директор відділу сучасних альфа-технологій нью-йоркської компанії WisdomTree Inc. з управління активами.