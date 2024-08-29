Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів на території Росії

У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали ударів по трьох об’єктах на території Росії – уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області — Генштаб ЗСУ у Facebook

«У ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння».

Повідомляється, що завдання виконали підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

«Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області РФ», – повідомили у Генштабі.