МЗС Литви: Угорщина захищає Путіна, а не Європу

Неформальне засідання глав МЗС країн ЄС перенесено з Угорщини, яка зараз головує в ЄС, до Брюсселя, оскільки Будапешт веде проросійську політику і не захищає інтересів Європи.

Про це перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в четвер у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, це рішення свідчить про те, що європейські країни не згодні з угорською міжнародною політикою, і тим, як Будапешт здійснює своє головування в ЄС.

«Я маю на увазі, що ви знаєте, вони називають себе партією миру або частиною партії миру. Я б не погодився з цим, і думаю, що зараз у кімнаті нагорі (у кімнаті для переговорів – ред.) у нас буде «російська партія», яка дуже чітко підтримує позицію захисту Путіна, а не Європи чи України», — наголосив Ландсбергіс, коментуючи позицію угорського колеги.

Нагадаємо, що Угорщина головує в ЄС у другому півріччі цього року.