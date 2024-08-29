«Найбільше уваги Покровському і Торецькому напрямкам»: Зеленський провів наради щодо ситуації на фронті

Про це він написав у телеграм.

За словами президента, першу нараду він провів з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Вона стосувалася ситуації на російсько-українському фронту.

«Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги — Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях», — зазначив Зеленський.

Він додав, що окремо обговорили операцію в Курській області. За словами президента, завдання операції реалізовуються.

«Нарощуємо українську далекобійну силу»: Зеленський про тему закритої наради

Президент також розповів, що провів ще одну нараду з головкомом Сирським, головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Зеленський наголосив, що всі деталі наради закриті.

«Єдине, що варто зазначити, — це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу», — підкреслив президент