Президент Фінляндії: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю

Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив на необхідності продовжувати постачання зброї Україні, яка протистоїть російській агресії.

Про це пише Yle.

Лідер Фінляндії наголосив, що найкращий спосіб досягти миру — це продовжувати постачати зброю Україні.

«Така реальність», — сказав Стубб.

Водночас політик не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії.

Загалом, на думку Стубба, становище України покращилося порівняно з весною. Він згадав про наступ ЗСУ на Курську область Росії.

«Україна змогла створити нестабільність у Росії і викликати недовіру до неї. Це завжди добре з точки зору військової стратегії», — заявив президент Фінляндії.

Раніше Стубб заявляв, що Україна може використовувати фінську зброю під час наступу на територію РФ.