Президент Фінляндії: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю

Президент Фінляндії Александер Стубб наголосив на необхідності продовжувати постачання зброї Україні, яка протистоїть російській агресії.
Про це пише Yle.
Лідер Фінляндії наголосив, що найкращий спосіб досягти миру — це продовжувати постачати зброю Україні.
«Така реальність», — сказав Стубб.
Водночас політик не бачить достатніх підстав для відправлення фінської високоточної далекобійної зброї в Україну. Серед причин такого рішення він назвав важливість для Фінляндії оборонятись від свого західного сусіда Росії.
Загалом, на думку Стубба, становище України покращилося порівняно з весною. Він згадав про наступ ЗСУ на Курську область Росії.
«Україна змогла створити нестабільність у Росії і викликати недовіру до неї. Це завжди добре з точки зору військової стратегії», — заявив президент Фінляндії.
Раніше Стубб заявляв, що Україна може використовувати фінську зброю під час наступу на територію РФ.
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