Республіканці починають сумніватися у здатності Трампа перемогти на виборах

Деякі республіканці, включаючи стратегів і донорів, починають сумніватися в здатності Дональда Трампа виграти президентські вибори в США й повернутися в Білий дім. Дехто з них хвилюється, що Трамп втратив свою популярність і підтримку, яку важко буде відновити.

Про це повідомляє Financial Times.

Занепокоєння щодо Трампа особливо виникає на тлі посилення позиції Камали Гарріс в останні тижні. Республіканці не панікують щодо шансів Трампа, але стурбовані його нездатністю протидіяти Камалі Гарріс і його прихильністю до маргінальних політиків, таких як Роберт Кеннеді-молодший, якого він долучив до своєї команди.

«Якщо він продовжить йти цим шляхом, він програє. Єдиний спосіб отримати тих виборців, які збираються голосувати за Гарріс, – це змінити стратегію», – сказав Ерік Левін, нью-йоркський адвокат з питань банкрутства і відомий республіканський донор.

Республіканський стратег Джон Фіері описав членів своєї партії як таких, що «нервують» через Трампа. Фіері зазначив, що в Республіканській партії існують побоювання щодо кількох аспектів. Вони стурбовані тим, чи зможе Дональд Трамп подавати чіткі послання під час своєї кампанії.

Також республіканців непокоїть ефективність організації кампанії на місцях. І, нарешті, вони розмірковують про те, скільки грошей і зусиль доведеться витратити на те, щоб створити негативний імідж Камали Гарріс, щоб послабити її позиції.