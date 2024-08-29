Росія за добу втратила 1200 військових, 27 артсистем і 21 БПЛА

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 612 390 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8571 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 699 (+18) од,
- артилерійських систем – 17 549 (+27) од,
- РСЗВ – 1174 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23 706 (+52) од,
- спеціальна техніка ‒ 2965 (+15) од.
Дані уточнюються.
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