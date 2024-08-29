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Росія за добу втратила 1200 військових, 27 артсистем і 21 БПЛА

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 612 390 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 8571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 699 (+18) од,
  • артилерійських систем –  17 549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1174 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21),
  • крилаті ракети ‒ 2556 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 706 (+52) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2965 (+15) од.

Дані уточнюються.

29 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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