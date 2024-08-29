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На фронті за добу відбулося 195 боєзіткнень, понад третина з них на Покровському напрямку Президент Фінляндії: Найкращий спосіб досягти миру – постачати Україні зброю » Росія за добу втратила 1200 військових, 27 артсистем і 21 БПЛА Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1200 військових. Сили оборони знищили 21 безпілотник та 27 артилерійських систем Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 612 390 (+1200) осіб,

танків ‒ 8571 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 699 (+18) од,

артилерійських систем – 17 549 (+27) од,

РСЗВ – 1174 (+0) од,

засоби ППО ‒ 939 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21),

крилаті ракети ‒ 2556 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 706 (+52) од,

спеціальна техніка ‒ 2965 (+15) од. Дані уточнюються.