МЗС Литви: Угорщина захищає Путіна, а не Європу Ексміністр інфраструктури Омелян отримав поранення на фронті » Росіяни прорвались танками та МТЛБ у центр Вовчанська, але зазнали втрат і відійшли Двома танками та парою МТЛБ російські окупанти спробували доставити особовий склад до центральної частини міста Вовчанська, але відступили з втратами — Оперативно-тактичне угруповання «Харків» «У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, поніс втрати та відійшов». Загалом, за словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ не полишають спроб витісняти українських військових із займаних позицій. Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська. Запевняється, що Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 110 осіб. Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки.