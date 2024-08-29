Туск про збиття дронів над Польщею: Союзники радять нам бути стриманими

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в питанні збиття імовірних російських ракет чи дронів над польською територією часто важко одразу визначити, чи це не цивільний об’єкт, тому союзники Варшави радять виявляти стриманість.

Про це він сказав на пресконференції в середу, 28 серпня, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Rzeczpospolita.

Туск відповідав на питання, чи готова польська влада змінити законодавство, щоб полегшити збиття об’єктів, які з’являються в повітряному просторі Польщі під час масованих авіаударів Росії, спрямованих, серед іншого, на західну Україну.

Наразі, згідно з процедурою, дозвіл на збиття такого об’єкта в умовах мирного часу повинен дати оперативний командувач генерал Мацей Кліщ.

На це Туск відповів, що «відкритий» до можливої зміни правил, «і ми можемо змінити правила якнайшвидше», але пізніше уточнив, що «проблема зі збитими літаками часто має іншу природу».

«Часто саме частки секунд унеможливлюють перевірку того, чи це не цивільний об’єкт. Чи це не літак, що заблукав», – додав він.

Прем’єр-міністр Польщі також сказав, що «наші союзники рекомендують певну стриманість», коли йдеться про стрілянину по непізнаних повітряних об’єктах, «якщо немає загрози, якщо це не агресія».

«Я дуже ціную розумну, виважену позицію наших військових. Вони не зацікавлені відкривати вогонь щоразу, коли в небі щось рухається. Від цього ми почуваємося в більшій безпеці», – вважає Туск.

Напередодні, 27 серпня, український президент Володимир Зеленський зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.