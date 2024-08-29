Україна намагатиметься підштовхнути США до зняття обмежень на удари по РФ

У п’ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном, аби підштовхнути США зняти обмеження на використання американської зброї проти Москви.

Про це пише CNN з посиланням на неназваного українського депутата.

Зазначається, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб спробувати переконати Білий дім скасувати обмеження на удари великої дальності по території Росії.

«Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України», – повідомило джерело CNN.

У п’ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

З ким зустрінеться глава Офісу президента поки невідомо. Під час попередніх візитів до Вашингтона Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.