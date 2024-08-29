Україна розширила можливості вітчизняних 155-мм гаубиць «Богдана-4.0»

Україна збільшила власне виробництво самохідних гаубиць «Богдана-4.0», що підкреслює зростаючу самостійність України в оборонному виробництві, незважаючи на продовження військових дій.



«Богдана-4.0», спочатку розроблена і вироблена всередині країни, стала символом українських інновацій. Модернізована «Богдана-4.0», демонструє значні досягнення в галузі технологій та експлуатаційної ефективності, адаптовані до конкретних потреб Збройних сил України.

«Богдана-4.0» — це самохідна гаубиця калібру 155 мм, що встановлюється на вантажівці, розроблена для забезпечення високого ступеня мобільності, точності та вогневої потужності. Це вдосконалена версія попередніх версій, що включає поліпшені системи наведення, поліпшену дальність і можливості більш швидкого розгортання.

Ключовим аспектом «Богдана-4.0» є її інтеграція з шасі Tatra Phoenix 8×8 чеського виробництва, відомим своєю міцністю та позашляховими можливостями. Це шасі забезпечує гаубиці виняткову мобільність, даючи змогу з легкістю переміщатися складною місцевістю. Використання шасі Tatra Phoenix 8×8 також підвищує надійність і ремонтопридатність гаубиці, що є вирішальним фактором у тривалих військових операціях.

«Богдана-4.0» оснащена броньованою кабіною, яка забезпечує значний захист екіпажу. Ця кабіна за конструкцією схожа на Varta, бронетранспортер 4×4, вироблений українською компанією Ukrainian Armor. Кабіна, натхненна Varta, забезпечує захист екіпажу від вогню стрілецької зброї та осколків, що підвищує їхню безпеку в зонах бойових дій.

Гаубиця оснащена напівавтоматичною системою заряджання, що значно збільшує її скорострільність і експлуатаційну ефективність. Вона оснащена 155-мм гарматою калібру НАТО, що дозволяє їй стріляти широким спектром сумісних боєприпасів.

Її максимальна дальність стрільби збільшена до 42 кілометрів зі стандартними боєприпасами, а при використанні реактивних снарядів ця дальність збільшується до 50 кілометрів, що забезпечує значну досяжність на полі бою. Крім того, «Богдана-4.0» здатна стріляти снарядами M982 Excalibur, відомими своєю точністю і збільшеною дальністю, може підтримувати скорострільність 5 пострілів на хвилину.