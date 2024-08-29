В ОП кажуть про «суттєвий прогрес» з угодою про 100-річне партнерство з Британією

Україна та Велика Британія у середу, 28 серпня, провели другий раунд переговорів про укладання двосторонньої угоди «про перехід до сильнішого та глибшого партнерства».

Про це, як пише «Європейська правда», повідомив Офіс президента.

Під час другого раунду переговорів українська та британська сторони «узгодили структуру та концепцію майбутньої угоди та відзначили суттєвий прогрес», ідеться в повідомленні.

Керівник української переговорної групи, заступник голови ОП Ігор Жовква стверджує, що сторони «близькі в розумінні пріоритетів співпраці між Україною та Великою Британією».

Нагадаємо, про наміри укласти угоду про 100-річне партнерство між Україною і Британією йшлося під час візиту у травні колишнього британського міністра закордонних справ Девіда Кемерона.

До того ще у січні експрем’єр Британії Ріші Сунак заявив, що його країна будує нове партнерство з Україною, розраховане на 100 і більше років.

Майбутня угода базуватиметься на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією.