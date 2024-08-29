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В Україні 26 серпня розбився F-16

Американське видання з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16 —  The Wall Street Journal

«Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі в понеділок, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота».

«Українська правда» звернулась за коментарем до Повітряних сил. Там уточнили, що інформацію про подію повідомлять згодом.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна вперше застосувала винищувачі в бою, щоб збити російські ракети під час ударів цього тижня.

29 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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