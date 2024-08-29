Запуски Falcon 9 приостановлены после неудачного возвращения ракеты

едеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило в среду о приостановке запусков с использованием ракеты Falcon 9 компании SpaceX, после неудачного возвращения ракеты на Землю в ходе обычной миссии по выводу на орбиту спутников Starlink.

В среду ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту партию интернет-спутников. Многоразовая первая ступень ракеты вернулась на Землю и как обычно попыталась приземлиться на морскую платформу, но после касания накренилась и упала в океан, что можно было увидеть во время прямой трансляции SpaceX.

«Ракета-носитель Falcon 9 отказала при посадке на беспилотное судно в море. Сообщений о пострадавших и материальном ущербе не поступало. FAA требует проведения расследования», – заявил представитель управления.

Ракеты этого типа занимают важное место в выводе аппаратов и транспортировке людей на орбиту. Паузы в запусках ракет Falcon происходят редко, однако в этом году это уже вторая приостановка: предыдущая произошла в июле после отказа второй ступени в космосе, что привело к потере партии спутников Starlink. Июльская приостановка полетов длилась 15 дней, после чего FAA удовлетворило запрос SpaceX на ускоренное возвращение к полетам.

Приостановка может отложить запуск широко разрекламированной миссии Polaris Dawn с четырьмя астронавтами, которые должны совершить первый коммерческий выход в открытый космос. Ожидалось, что они отправятся в космос на этой неделе, но старт был отложен из-за проблем на стартовой площадке, а потом – из-за плохой погоды.

Планируется, что в конце сентября Falcon 9 доставит на орбиту космический корабль Crew Dragon c двумя астронавтами НАСА на борту. Тот же корабль должен вернуть на Землю двух астронавтов, застрявших на МКС после полета на корабле Starliner компании Boeing.

Использование ракет Falcon 9 для миссий НАСА регулируется аэрокосмическим агентством, поэтому неясно, как решение FAA о приостановке запусков повлияет на полет к МКС. НАСА не ответило на просьбу агентства Reuters о комментарии.

FAA регулирует использование частных ракет и стартовых площадок в плане обеспечения безопасности общественности. Управление потребовало от SpaceX начать расследование, которое будет проходить под контролем FAA. «Возобновление полетов ракеты Falcon 9 будет основано на выводе FAA о том, что любая система, процесс или процедура, связанные с аномалией, не влияет на общественную безопасность», – заявило ведомство.