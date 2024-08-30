23 артсистеми і 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 613 590 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8574 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 722 (+23) од,
- артилерійських систем – 17 572 (+23) од,
- РСЗВ – 1175 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 453 (+84),
- крилаті ракети ‒ 2556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 763 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2967 (+2) од.
Leave a Reply