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«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої Кулеба призвал ЕС помочь Киеву снять ограничения на удары западным оружием по целям в РФ » 23 артсистеми і 1200 окупантів: втрати армії РФ за добу Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки та ще 1200 військових окупаційної армії Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 613 590 (+1200) осіб,

танків ‒ 8574 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 722 (+23) од,

артилерійських систем – 17 572 (+23) од,

РСЗВ – 1175 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 453 (+84),

крилаті ракети ‒ 2556 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 763 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 2967 (+2) од.