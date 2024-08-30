Камалла Харріс виходить вперед



Судячи з опитувань,Трамп поступово програє в США і вірогідно теледебати ще більш погіршать його рейтинг. Судячи з опитувань,Трамп поступово програє в США і вірогідно теледебати ще більш погіршать його рейтинг.

Попередньо команда Трампа припустилась кількох помилок. Одна з них — вставити в віце президенти Венса, котрий окрім своїх непродуманих заяв та свого дивану і будьоновки більше нікому нічим не запам’ятався.

Друге — орієнтація на упоротих конспірологів типу Кеннеді-молодшого та Марджори Грін, котрі тотально дискредитують свого босса.

Ну і нарешті — нападки на Харріс за гендерною та расовою ознакою.

Велику роль грає вік Камалли Харріс- їй 59 і вона вже з іншого покоління політиків.

Ну й нарешті питання — що це для України?

Гадаю, політика підтримки не зміниться, але… Харріс, хоч й давній друг сім’ї Байдена, має власну поітичну команду. Також вона ще й при Байдені серйозно займалась зовнішньою політикою США, що не типово для віце президента. Харріс непоганий аналітик, вміє вибудовувати далекоглядну позицію. До останнього часу її пріоритетом в роботі була внутрішня ситуація в США з приводу іміграції та соціальних програм.

З іншої сторони Харріс поки не заявлена як європейський політик, хоча й працювала з европейськими партнерами під час вінйи 2022 року, але в тіні політики Байдена.

Короткий екскурс…

З юності — старт Камали Харріс співпав з її незареєстрованими стосункам з Уіллі Брауном, авторитетним політиком від демократів та мером Сан-Франциско. Саме тоді стартувала й кар’єра Харріс як прокурора, як відзначалась лояльністью до позиції Брауна на всіх постах в штаті.

Пізніше саме з Каліфорнії при підпримці Брауна та демократів національної асамблеї Харріс стартувала на позицію в сенаті.

Харріс — амбіційний і в той же час зважений політик, що пройшов свій шлях від «нуля» до вершини, не маючи за спиною потужної «сім’ї».

Розуміючи це, можна очікувати, що Харріс змінить політичний ландшафт в США, посилить дипломатичні зв’язки з Китаєм, та спробує привернути увагу старої Європи (тут явно всіх чекає перезавантаження). Україна в її планах вірогідно «кінцева точка» европейської зони, елемент оборони та захисту Європи. Тому маловірогідно, що політика США щодо участі України в НАТО серйозно зміниться. Це все одно залишиться ще довготривалим процессом.

Щодо закінчення війни — позиця Харріс невідома, але.., вона не любить оточення Зеленського.

Особисті стосунки Харріс з Зеленським прохолодні, особливо після Мюнхенської конференції 2022 року. Харріс ніколи не їздила в Україну, та лише кілька разів спілкувалась з Зеленським після лютого 2022 року і це було суто формально. Деякі джерела кажуть що причиною стала суто неповага до позиції Харріс, як представника Байдена під час зустрічей в Мюнхені. Щось там відбулося, що сильно вплинуло на спробу США недопустити вторгнення.