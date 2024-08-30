Кулеба призвал ЕС помочь Киеву снять ограничения на удары западным оружием по целям в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны ЕС убедить Великобританию и США снять ограничения на использование предоставленного ими дальнобойного оружия для ударов по «законным» целям в глубине российской территории.

Кулеба принял участие в состоявшейся в Брюсселе встрече министров иностранных дел стран ЕС. Повторив призыв президента Украины Владимира Зеленского, министр сказал, выступая перед журналистами, что он просит «для Украины разрешения нанести удар по законным, я подчеркиваю – законным, военным – целям в глубине России».

«С самого начала вторжения Соединенные Штаты, Великобритания, Европейский союз и другие страны действуют как коалиция, – сказал он. – Я призываю Европейский союз сыграть свою роль и очень четко и решительно заявить, что это то, что необходимо сделать сейчас, если мы хотим сохранить динамику».

«Мы ожидаем разрешения и поставки ракет, которые могут быть использованы для этой цели», – пояснил Кулеба.

Президент Франции Эммануэль Макрон в принципе поддержал мысль о необходимости разрешить Украине наносить дальние удары по военным объектам в России, но Париж пока не поставил оружия, позволяющего это сделать.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять все подобные ограничения, но некоторые страны-члены, в том числе Италия и Венгрия, выступают против отмены ограничений.

Кулеба также призвал страны ЕС ускорить поставку обещанного оружия, включая системы ПВО Patriot. Он предупредил, что промежутки между поставками «чрезмерно велики».

Во время саммита НАТО, прошедшего в минувшем месяце в Вашингтоне, Киеву было обещано четыре батареи Patriot от США и других союзников.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Украина не получала боеприпасов с июня.