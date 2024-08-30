МЗС Німеччини: Путін готує нову «холодну війну» проти України

Російський диктатор Володимир Путін готує нову «холодну війну» проти України.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesschau.

Бербок наголосила, що в останні тижні та місяці російські війська навмисно атакували інфраструктуру тепло- та водопостачання України.

«З тією метою, щоб люди замерзли до смерті взимку», — зазначила вона.

На думку глави німецького МЗС, Путін прагне ще більш масштабної «холодної війни», ніж у попередні роки.

За її словами, відповіддю ЄС має стати новий захисний щит для України.

Окрім того, Бербок зазначила, що Німеччина хоче до кінця року передати Україні ще чотири системи ППО IRIS-T і додаткові зенітно-гарматні установки Gepard.

Вона наголосила, що протиповітряна оборона «все ще залишається найважливішою річчю для захисту людських життів в Україні».