Німецька контррозвідка попередила авіаційні та логістичні компанії про ризик диверсій

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (контррозвідка) розіслало повідомлення авіаційним та логістичним компаніям із попередженням про можливі диверсії на тлі інцидентів у кількох європейських країнах, де загорівся вантаж від невстановлених запалювальних пристроїв.

Про це повідомляє німецька телекомпанія ntv.

Органи безпеки Німеччини попереджають про «нетрадиційні запалювальні пристрої», які пересилають невідомі особи через постачальників вантажних послуг. Зокрема, в логістичному центрі DHL Leipzig, який є глобальним центром компанії, в липні загорілася посилка, надіслана з однієї із країн Балтії. Посилка підпалила цілий вантажний контейнер. Вогонь вдалося швидко загасити.

Протягом кількох тижнів Федеральне відомство з охорони конституції (контррозвідка) та Федеральне відомство кримінальної поліції «дізналися про кілька посилок, які були відправлені приватними особами з різних місць у Європі та які загорілися в дорозі», йдеться у попередженні. Усі ці посилки містили електроприлади та ємності з рідинами.

Як зазначається, у безпекових колах бачать зв’язок між цими інцидентами та почастішанням випадків російського саботажу в Німеччині. Розслідування взяв на себе федеральний генеральний прокурор.

DHL Express повідомила, що «у відповідь на розслідування, які проводяться владою в кількох країнах, вжила заходів у всіх європейських країнах, щоб захистити свою мережу, співробітників і обладнання, а також відправлення своїх клієнтів». Компанія тісно співпрацює з відповідними органами.