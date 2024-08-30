Прогноз погоди на вихідні 31 серпня та 1 вересня: календарна зміна сезонів мине непомітно

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде такою ж спекотною, як і весь попередній тиждень, тому прихід осені навряд чи хтось помітить. Незважаючи на мінливу хмарність, сонце буде вкрай активним, а незначні опади можливі лише в деяких регіонах.



Погода в суботу 31 серпня

У суботу максимальні температурні показники очікуються на сході та частково в центрі країни. У Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях повітря вдень прогріється до +33 °С (уночі — до +19…+21 °С). На півдні термометри покажуть +28…+30 °С (уночі — +20…+22 °С), на решті території України — +30…+32 °С (уночі — +17…+19 °С).

Небо над більшістю регіонів буде малохмарним. В Одеській, Миколаївській , Херсонській та Запорізькій областях місцями пройдуть невеликі дощі з грозами.

Погода в неділю 1 вересня

Осінь розпочнеться зі спекотної сонячної погоди без опадів. На півдні, в Луганській та Івано-Франківській областях стовпчики термометрів піднімуться до +28…+31 °С (уночі на півдні та сході — до +22…+24 °С, на заході — до +15…+17 °С). У решті регіонів удень очікується +30…+33°С, уночі — +18…+21°С.

Погода у понеділок 2 вересня

Другий день осені також буде спекотним. Лише у південних областях очікується незначне зниження температури — до +27…+29 °С (уночі — до +18…+20 °С). На заході, півночі та в центрі країни синоптики прогнозують +29…+31 °С (уночі — +15…+17 °С), у східних областях — +30…+32 °С (уночі — +20…+23 °С) ).

На більшій частині території погода на початку тижня буде переважно ясною, із мінливою хмарністю. Невеликі короткочасні дощі пройдуть на півдні країни, у Запорізькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Увага, можливі пожежі!

Спека, що затягнулася, створює сприятливі умови для самозаймання і швидкого поширення вогню. Будьте дуже обережні на бензоколонках і влаштовуючи барбекю на природі — по всій Україні, крім Одеської, Херсонської та Львівської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Народні прикмети та вірування

Хмари, що низько пливли небом 31 серпня, передвіщали найближчими днями вітряну й дощову погоду, як і червоні хмари на заході надвечір. Якщо ж протягом усього дня світило яскраве сонце, наші пращури очікували на теплий і сонячний вересень.

Теплий вітер 1 вересня віщував багатий урожай вівса, а спекотна погода вважалася ознакою затяжної осені та пізніх холодів. Туманний ранок цього дня обіцяв морозну та сніжну зиму.