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Салліван: США та Китай не змогли погодити план завершення війни в Україні

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі.

За словами Саллівана, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

«Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу «нічого про Україну без України», – заявив представник Білого дому.

Радник президента США з питань нацбезпеки підкреслив, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.

30 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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