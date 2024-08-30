Сирський: ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 км

Українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів», — заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п’ять квадратних кілометрів територій.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.