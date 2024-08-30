«Скільки триватиме це знущання?»: Ігнат публічно звернувся до СБУ через заяви Безуглої

Колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат емоційно відреагував на допис Мар’яни Безуглої, де вона вказала, що загибель пілота F-16 Олексія Moonfish Меся сталася нібито внаслідок роботи ЗРК Patriot.

На сторінці у Facebook він публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

«Може вже хтось таки напише заяву на Безуглу в Державне бюро розслідувань? Скільки триватиме це знущання з країни та війська?» – зазначив Ігнат. Він позначив у дописі СБУ, та вказав, що для них «є робота».

Нардепка Мар’яна Безугла у соцмережах не лише написала ймовірну причину загибелі пілота, а й вдалася до критики Повітряних сил.

«За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія Moonfish Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами. У доповідях зазначили, що він «не впорався з керуванням». Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний», – написала вона.

Під своїм дописом Мар’яна Безугла закрила можливість додавати коментарі. Однак під дописом Юрія Ігната їх зібралося чимало: користувачі обурені такими заявами нардепки.