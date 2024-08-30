 
 
  »

Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров

Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на міжнародній конференції з питань безпеки Globsec Forum у Празі, передає Укрінформ.

Очільник відомства констатував, що Сили оборони стикаються з безліччю викликів,  як-от велика кількість техніки та піхоти противника, нестача снарядів, дронів-камікадзе та розвідувальних дронів.

Натомість ЗСУ використовують дешеві FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, маленькі системи протиповітряної оборони. Крім того, Україна почала виробляти свої далекобійні безпілотники для ударів углиб Росії, нагадав Федоров.

«Які наступні виклики, де ми потребуємо вашої допомоги — як винайти ефективне лазерне наведення, як розробити ШІ для рою дронів, як виробити український HIMARS, як розвивати дешеві українські ракети для збиття «шахедів»? Я думаю, що тут ми можемо досягнути успіху тільки разом. Ми можемо спільно працювати та винаходити. Ми можемо спільно виробляти», – звернувся міністр до партнерів.

30 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  