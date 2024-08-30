Німецька контррозвідка попередила авіаційні та логістичні компанії про ризик диверсій » Україна планує розробляти лазерне наведення, ШІ для рою дронів і дешеві ракети, – Федоров Україна має намір залучити виробників зброї до розробки ефективного лазерного наведення, ШІ для рою дронів, власних систем залпового вогню та дешевих ракет Про це заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на міжнародній конференції з питань безпеки Globsec Forum у Празі, передає Укрінформ. Очільник відомства констатував, що Сили оборони стикаються з безліччю викликів, як-от велика кількість техніки та піхоти противника, нестача снарядів, дронів-камікадзе та розвідувальних дронів. Натомість ЗСУ використовують дешеві FPV-дрони, розвідувальні безпілотники, маленькі системи протиповітряної оборони. Крім того, Україна почала виробляти свої далекобійні безпілотники для ударів углиб Росії, нагадав Федоров. «Які наступні виклики, де ми потребуємо вашої допомоги — як винайти ефективне лазерне наведення, як розробити ШІ для рою дронів, як виробити український HIMARS, як розвивати дешеві українські ракети для збиття «шахедів»? Я думаю, що тут ми можемо досягнути успіху тільки разом. Ми можемо спільно працювати та винаходити. Ми можемо спільно виробляти», – звернувся міністр до партнерів.