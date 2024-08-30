Влада закликала евакуюватися зі 183 населених пунктів Сумщини

Влада Сумської області закликає мешканців прикордоння виїхати у безпечніші регіони через те, що росіяни продовжують інтенсивно обстрілювати область – під евакуацію підпадають 183 населені пункти — сайт Сумської ОВА

«183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. Лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад».

Повідомляється, що на 30 серпня з прикордоння області вже евакуювались понад 21 тисяча людей.

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх закликав керівників громад не зволікати, » прийняти конкретні рішення і евакуювати людей».

За даними ОВА, прийняти людей з прикордоння готові у Роменській РВА – тут для поселення є 67 будинків.