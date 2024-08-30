Ворог обстріляв Харків: загинули четверо людей, серед них дитина

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожих ударів по Харкову вже 28 поранених. Медики продовжують працювати на місцях влучань», — йдеться у повідомленні.

О 16:16 мер міста Ігор Терехов повідомляв про трьох загиблих у багатоповерхівці в Індустріальному районі. Крім того, Синєгубов інформував, що за попередніми даними, внаслідок влучання по житловому будинку відомо про п’ятьох поранених.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео, на якому видно наслідки російського обстрілу.

Раніше Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок ворожої атаки у Немишлянському районі загинула дитина.

«У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені», — написав міський голова.

Він також додав, що в Індустріальному районі міста, де окупанти пошкодили багатоповерхівку, вже відомо про двох загиблих.

Раніше Терехов повідомляв, що в Індустріальному районі міста росіяни влучили у 12-поверховий житловий будинок, де виникла пожежа. Також він поінформував про удар по Немишлянському району Харкова.