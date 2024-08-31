Білий дім відмовився відправляти технічний персонал для обслуговування F-16 в Україні, мають долучитись країни ЄС

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальне співтовариство та інші визнали це занадто ризикованим наразі, повідомили джерела.

У Білому домі розраховують, що європейські країни візьмуть на себе більше, а можливо, всю відповідальність за обслуговування F-16.

«Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння з приводу перспективи того, що Росія націлиться на американських підрядників в Україні», — сказав американський чиновник.

Адміністрація не виключила відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але найближчим часом вони туди не приїдуть, пише видання.

WSJ пише, що у той час, як Пентагон заявив, що сподівається, що українці зможуть обслуговувати F-16, усі країни, включаючи США, певною мірою покладаються на приватні компанії та їхній персонал, щоб допомогти обслуговувати складні реактивні винищувачі.

Без цивільних підрядників, які обслуговуватимуть літаки, наприклад, ремонтуватимуть і замінюватимуть запчастини, Україні буде важко підтримувати експлуатаційні літаки, надані Заходом, наголошують журналісти.

«Небажання адміністрації Байдена відправляти американських підрядників в Україну для обслуговування американського та іншого західного обладнання відображає більшу дискусію щодо участі США у війні там. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Білий дім відклав відправку конкретної зброї в Україну через занепокоєння російською ескалацією лише для того, щоб дозволити цим системам піти пізніше. Однак видається, що обов’язок Міністерства оборони надсилати цивільних для обслуговування обладнання, виготовленого в США, все ще є червоною лінією», — пише WSJ.

Деякі чиновники в Пентагоні висловили підтримку направленню американських підрядників для проведення технічного обслуговування, але президент Байден зі своїм радником з національної безпеки Джейком Салліваном був стурбований тим, що міністерство оборони не має адекватних планів реагування, якщо ці люди зазнають нападу.

«Ми не ухвалювали жодних рішень, і ми чітко дали зрозуміти, що не надсилаємо війська США у війну в Україну, але підрядники Міністерства оборони не виконують роботи в Україні», — сказав представник Пентагону.

Очікується, що Україна отримає суміш старих і модернізованих F-16 з Нідерландів, Норвегії, Данії та Бельгії.

Високопоставлений нідерландський військовий підтвердив, що Нідерланди оплачуватимуть приватний контракт між цивільною технічною компанією та українськими ВПС на підтримку F-16.

«Ми фінансово підтримуємо український уряд, щоб укласти ці контракти з приватними партнерами, щоб перевірити, чи зможуть вони підтримувати літак у майбутньому», — сказав генерал Онно Айхельсхайм, начальник оборони Нідерландів, виступаючи перед журналістами у Вашингтоні.