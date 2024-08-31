Французькі ультраліві запустили процедуру імпічменту Макрона

Депутати ультралівої партії «Нескорена Франція» підготували резолюцію про оголошення імпічменту президенту Емманюелю Макрону, якого звинуватили в «узурпації» влади через відмову призначити прем’єром кандидатку від блоку лівих партій Люсі Касте.

Про це повідомила в суботу, 31 серпня, голова фракції «Нескореної Франції» в Національній асамблеї (нижній палаті парламенту) Матильда Пано.

За словами Пано, в суботу подання щодо резолюції про початок процедури імпічменту президента Франції розіслали депутатам Нацасамблеї для підписання.

«Макрон відмовляється підкоритися волевиявленню народу, тому ми повинні його усунути!» – додала вона на платформі X (Twitter).

У поданні стверджується, що відмова президента призначити головою уряду Люсі Касте висунуту блоком лівих партій «Новий народний фронт», куди входить і «Нескорена Франція», є «серйозним порушенням обов’язку поважати волю, виражену загальним голосуванням».

«Стаття 8 Конституції не говорить про те, що Президент «обирає прем’єр-міністра, який йому подобається». У ній просто сказано, що Президент Республіки «призначає Прем’єр-міністра», – зазначається там.

Процедура усунення глави держави з посади регулюється статтею 68 Конституції є довгою і складною та вимагає схвалення двох третин членів обох палат парламенту та спеціального парламентського органу – Вищого суду.

Наразі є сумніви в тому, що імпічмент Макрону вдасться оголосити, позаяк навіть у таборі лівих союзники «Нескореної Франції» його не підтримують.

Раніше ультраліві оголосили про відмову від участі в подальших консультаціях стосовно формування уряду, звинуватили Макрона у «перевороті» та анонсували протести на 7 вересня.