Після катастрофи F-16 Зеленський звільнив командувача Повітряних сил

Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Про це повідомляє сайт Офіса Зеленського.

В указі №600, опублікованому на сайті Офіса Зеленьского вечері п’ятниці, 30 серпня, сказано про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Пізніше Зеленський прокоментував звільнення Олещука.

«Я вирішив замінити командувача Повітряних сил Збройних Сил України. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів» – сказав він у вечірньому зверненні.

За повідомленням Генштабу, Відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.