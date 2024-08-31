 
«  
  »

Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 614 950 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8582 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 736 (+14) од,
  • артилерійських систем – 17 614 (+42) од,
  • РСЗВ – 1176 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2977 (+10) од.
31 августа, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  