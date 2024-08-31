Столтенберг: Операція ЗСУ в Курській області є законною Після катастрофи F-16 Зеленський звільнив командувача Повітряних сил » Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ Протягом минулої доби російська окупаційна армія на фронті в Україні втратила ще 1360 своїх військових і десятки одиниць техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 614 950 (+1360) осіб,

танків ‒ 8582 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 736 (+14) од,

артилерійських систем – 17 614 (+42) од,

РСЗВ – 1176 (+1) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18),

крилаті ракети ‒ 2557 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2977 (+10) од.