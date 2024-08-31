Сили оборони за добу знищили 8 танків, 42 артсистеми і 1360 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 614 950 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8582 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16 736 (+14) од,
- артилерійських систем – 17 614 (+42) од,
- РСЗВ – 1176 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10) од.
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