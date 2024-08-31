Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи слова глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції «Вісла» заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним — PAP

Відповідаючи на запитання про слова віцепрем’єр-міністра, глави Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша, який у липні заявив, що Україна не може бути прийнята до Європейського Союзу, поки Варшава і Київ не розв’язати питання Волинської трагедії, Туск сказав, що він мав рацію, але водночас «не відкрив Америку».

«Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні – це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів», – зазначив він.

За його словами, Союз не був би створений без примирення між німцями та французами чи німцями та поляками. «Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури», – підкреслив він.

Водночас глава польського уряду анонсував, що буде «все чіткіше і чіткіше» пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.

«Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє», – підсумував Туск.

Туск зазначив, що він дуже хотів би, щоб «те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини», не було алібі для тих, хто має «проросійські тенденції», – хоча вони є «маргінальними» в Польщі.

Потім він визнав, що має «однозначно негативну оцінку того, що сказав український міністр» Дмитро Кулеба. Україна, додав він, у будь-якому випадку повинна буде «виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію».

«Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин», – сказав він.