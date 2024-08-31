У Києві з початку літа госпіталізували 17 пацієнтів із гарячкою Західного Нілу

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Так, серед госпіталізованих – 10 чоловіків і 7 жінок. Це жителі різних районів столиці, двоє з них – мешканці Київської та Черкаської областей.

«Вони потребували стаціонарного лікування через важкість стану. На жаль, трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт», — поінформували в КМДА.

Там зазначили, що в Україні вірус гарячки Західного Нілу віднесений до I групи особливо небезпечних і за міжнародними стандартами ВООЗ належить до IV групи ризику. За своєю будовою вірус подібний до інших, що спричиняють енцефаліти, та до вірусу гарячки Денге.

«Головним джерелом і резервуаром гарячки Західного Нілу в природі є птахи (переважно перелітні), у крові яких високі концентрації вірусу циркулюють від 14 до 200 днів. Переносники захворювання – певні види комарів, що інфікуються під час харчування кров’ю, а потім з укусами можуть інфікувати тварину або людину. Вкрай рідко в людей можливе контактне зараження кров’ю хворих тварин», — розповіли в КМДА.

Хвороба починається з ознобу і швидкого підвищення температури тіла, що супроводжується симптомами інтоксикації. Гарячковий період триває від 2 до 6 днів. У важких формах може розвиватися менінгіт або енцефаліт.

Специфічної терапії проти цього вірусу наразі не існує. Лікування симптоматичне.