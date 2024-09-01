Пашинян: Вірменія заморозила участь в ОДКБ на всіх рівнях

Вірменія заморозила свою участь в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це під час пресконференції прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян, відповідаючи на питання про можливість виходу Вірменії з організації, повідомляє Armenpress.

«Республіка Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ на усіх рівнях. Ми вважаємо це рішення достатнім на цьому етапі», – сказав Пашинян, додавши, що це питання може обговорюватися.

Вірменський прем’єр підкреслив, що особисто він поважає усі точки зору, однак влада країни прийняла рішення про заморожування своєї участі в організації.

Пашинян додав, що наразі Вірменія не бачить необхідності приймати ще одне рішення щодо ОДКБ, однак це не означає, що це не станеться у майбутньому.