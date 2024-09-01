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У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot

NYT: У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot
У США вважають малоймовірною версії про те, що український винищувач F-16 був збитий дружнім вогнем з комплексу Patriot —  New York Times з посиланням на неназваних американських посадовців, «Європейська правда«

Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п’ятницю одним із західних посадовців версією про те, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

Але в суботу два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.

1 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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