У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot

Видання нагадує, що президент Володимир Зеленський пообіцяв провести ретельне розслідування інциденту, включно з висловленою в п’ятницю одним із західних посадовців версією про те, що він став результатом дружнього вогню з ракетної батареї Patriot.

Але в суботу два військові високопосадовці США заявили, що дружній вогонь, імовірно, не був причиною катастрофи F-16.

За їхніми словами, американські та українські слідчі розглядають цілу низку версій, зокрема, технічна несправність або помилка пілота.