Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024

Про здобутки Ярослава Денисенка та Анни Стеценко повідомило Суспільне Спорт.

Денисенко, який приніс Україні 13-ту медаль Паралімпіади-2024, після першого басейну посідав третє місце, яке й зберіг до фінішу. Дистанцію український спортсмен подолав за 1:01.52 хвилини.

Перше місце з новим світовим рекордом у класі здобув британець Стівен Клегг, а срібну медаль забрав азербайджанець Раман Салей.

Крім того, Анна Стеценко стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 на дистанції 100 м на спині у класі S12. Зазначають, що це її сьома нагорода на рівні Паралімпійських ігор.

На Паралімпіаді-2024 українка розпочала виступи з кваліфікації на 100-метрівці на спині та фінішувала першою у своїй кваліфікаційній групі, а у загальному заліку посіла другу сходинку з часом 1:11.20 хвилин.

У фіналі Стеценко змогла покращити свій результат на 1.77 секунди, але поступилась першим місцем представниці Бразилії Марії Кароліні Гомес Сантьяго, яка встановила новий рекорд Америки.