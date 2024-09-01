ЗСУ заявили, що Росія не дає евакуаційний коридор для жителів Курської області

Про це повідомив речник ОТУВ «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

«Вони (місцеві жителі, — ред.) говорять про те, що хочуть миру, що поза політикою, щоб все припинилося або дали їм коридор — змогу виїхати з зони бойових дій, що Росія не дає», — каже він.

Російська армія б’є по місцях, де немає військових — по містах і селах. Росіяни застосовують керовані авіаційні бомби та дрони, розповідає речник.

«Льодову арену Суджі вони нещодавно КАБом зруйнували, позавчора — школу-інтернат, доволі сучасну будівлю, і багато таких прикладів є», — заявив Мисник.

За його словами, Сили оборони намагаються створити умови для нормального життя на територіях, які контролюють, але більшість мешканців Суджі змушені ночувати в підвалах через інтенсивні обстріли з боку російських військових.

Речник підкреслив, що гуманітарна ситуація складна.