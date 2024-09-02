Американські дослідники виявили ймовірне місце запуску нової російської ракети «Буревісник» з ядерним двигуном

Про це повідомляє Reuters.

Путін заявляв, що ця зброя, яку НАТО назвала SSC-X-9 Skyfall, має майже необмежену дальність дії та може уникнути протиракетної оборони США. Але деякі західні експерти заперечують його твердження та стратегічну цінність «Буревісника», кажучи, що він не додасть можливостей, яких у Москви ще немає. Вони також попереджають про ризик нещасного випадку із викидом радіації.

Використовуючи зображення, зроблені 26 липня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, два дослідники визначили будівельний проєкт, який примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під двома назвами — «Вологда-20» і «Чебсара», як потенційне місце для розміщення нової ракети. Об’єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA Декер Евелет знайшов супутникові знімки та визначив, за його оцінкою, дев’ять горизонтальних стартових майданчиків, які будують. За його словами, вони розташовані трьома групами всередині високих берм, щоб захистити їх від нападу або запобігти випадковому вибуху в одній із підриву ракет в інших.

Берми з’єднані дорогами з тим, що, на думку Евелета, ймовірно, є будівлями, де будуть обслуговувати ракети та їхні компоненти, а також з існуючим комплексом із п’яти бункерів для зберігання ядерних боєголовок.

«Це місце призначене для великої стаціонарної ракетної системи, і єдиною великою стаціонарною ракетною системою, яку вони (Росія) зараз розробляють, є Skyfall», — сказав він.

Міністерство оборони Росії та посольство у Вашингтоні не відповіли на прохання Reuters прокоментувати його оцінку, стратегічну цінність «Буревісника», результати його випробувань і ризики, які він представляє.

Ідентифікація ймовірного місця запуску ракети свідчить про те, що Росія продовжує її розгортання після серії випробувань за останні роки, затьмарених проблемами, сказали Евелет і другий дослідник Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї.

Льюїс погодився з оцінкою Евелета після перегляду зображень. Зображення «вказують на щось дуже унікальне, зовсім інше. І, очевидно, ми знаємо, що Росія розробляє цю ракету з ядерним двигуном».

Ханс Крістенсен з Федерації американських вчених, який також вивчав знімки Вологодської області РФ на прохання Евелета, сказав, що на них, здається, видно стартові майданчики та інші елементи, можливо, пов’язані з «Буревісником». Але він сказав, що не може дати остаточну оцінку, оскільки Москва зазвичай не розміщує ракетні установки поруч із сховищами ядерних боєголовок.

Евелет, Льюїс, Крістенсен і троє інших експертів заявили, що звичайною практикою Москви є накопичення ядерних навантажень для ракет наземного базування далеко від місць запуску, за винятком тих, що розташовані в розгорнутих силах з міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Але розміщення «Буревісника» у Вологді дозволить російським військовим накопичувати ядерні ракети у своїх бункерах, роблячи їх доступними для швидкого запуску, сказали Льюїс та Евелет.

У звіті Національного центру повітряно-космічної розвідки ВПС США за 2020 рік йдеться, що якщо Росія успішно введе на озброєння «Буревісник», це дасть Москві «унікальну зброю міжконтинентальної дальності».