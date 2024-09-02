Дрон-камікадзе Skyfall здатний знищувати рухомі цілі противника на дальності до 60 км

Україна продовжує активно розвивати свої оборонні технології, представивши новий дрон-камікадзе Skyfall, здатний знищувати бронетехніку та укріплення противника на дальності до 60 км. Skyfall являє собою безпілотник із вертикальним зльотом і посадкою, розроблений для ефективного знищення як стаціонарних, так і рухомих цілей.



Skyfall відрізняється можливістю вертикального зльоту і посадки, що значно спрощує його експлуатацію. Для запуску і повернення безпілотника не потрібне використання додаткових пристроїв, таких як катапульта, що робить його мобільним і зручним у польових умовах.

Комплекс Skyfall включає в себе станцію управління і п’ять безпілотників, які працюють у зв’язці з розвідувальними дронами. Розвідувальні дрони виявляють цілі та передають інформацію, а Skyfall виконує бойове завдання. Така спільна робота дає змогу максимально точно й ефективно знищувати цінні активи противника.

Основне призначення Skyfall — ураження броньованих транспортних засобів і укріплень противника. Дрон оснащений бойовою частиною вагою 5 кг, яка може бути як фугасною, так і фугас-кумулятивною, залежно від характеру цілі. Система оптичного наведення українського виробництва забезпечує високу точність ураження як вдень, так і вночі, а український автопілот дає змогу Skyfall автономно виконувати завдання в складних умовах.

Skyfall має важливу функцію — можливість скасування місії в разі, якщо ціль було знищено або вона змінила позицію. Це значно підвищує ефективність використання дрона і знижує ризик його втрати. У разі скасування бойової місії дрон повертається на базу, де після підзарядки батареї готовий до виконання нового завдання.

Наразі Skyfall перебуває на етапі випробувань. Розробники, компанія StarkDefence, перевіряють роботу системи наведення в різних умовах, а також тестують бойову частину і протоколи безпеки. Випробування спрямовані на підтвердження заявлених характеристик і виявлення можливих недоліків.

Впровадження таких інноваційних рішень, як Skyfall, демонструє високий рівень української оборонної промисловості та її прагнення до створення передових технологій для забезпечення безпеки країни. Skyfall може стати важливим елементом в арсеналі Збройних Сил України, сприяючи підвищенню їхньої боєздатності та ефективності на полі бою.