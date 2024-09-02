Міненергетики перебуває під російським впливом, — нардепка Клименко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

«Якщо ви подивитеся на кількість корупційних скандалів, здається, тільки двом заступникам у Міненергетики були пред’явлені достатньо серйозні звинувачення у великих сумах хабарів. Я вже не кажу про такі одіозні махінації або авантюри, які приходять в парламент, наприклад, щодо фінансування добудови енергоблоків Хмельницької АЕС на суму 170-200 млрд грн, які треба витягнути сьогодні з енергетики, щоб через 10 років побудувати чи не побудувати ці блоки. Нам треба вирішувати проблеми з електрикою зараз, а не через 10 років. Це величезні суми грошей», — прокоментувала народна депутатка України.

За її словами, проблема ще й у тому, що частина з того обладнання, яке повинні були купити за ці гроші, вже лежить в Україні. Однак це обладнання російського походження, яке було куплено через Болгарію. Це така одна з невеликих замальовок до того, чим займається Міністерство енергетики України.

«Я маю серйозні підозри, що Міненергетики перебуває під російським впливом. Наскільки ми пам’ятаємо Деркач (екснардеп, якого у 2022 році НАБУ викрило на держзраді й оголосило в розшук – ред.) завжди мав повний контроль та вплив на Енергоатом і в цілому на енергетику. В Енергоатомі працював його прямий помічник Бояринцев, який втік з України. Галущенко (міністр енергетики України – ред.) і Бояринцев є колишніми співробітниками, думаю, що не тільки співробітниками. Чим займається наша контррозвідка, розвідка і СБУ — питання конкретно в енергетичній сфері, яка є ключовою для національної безпеки. Чому у нас там досі помічники Деркача, чому там керується неефективно, непрозоро, з величезними скандалами та хабарями — питання до діючої влади», — підкреслила Юлія Клименко.