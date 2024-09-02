Нацбанк ініціює перейменування розмінних монет з «копійки» на «шаг»

Для відновлення історичної справедливості Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг».

Про це йдеться у релізі Нацбанку.

«Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу, Національний банк ініціює зміну назви розмінних монет з «копійка» на «шаг», — йдеться у повідомленні.

За переконанням Нацбанку, відродження назви «шаг» поверне українським монетам власну ідентичність.

Крім того, грошовий обіг очиститься від російського впливу, а зміна назви монет сприятиме дерусифікації та деколонізації.

Також, відновлення національних традицій у грошовому обігу як раз на часі, вважають у Нацбанку.

Регулятор вже розробив відповідні пропозиції до законодавчих змін.

Співвідношення між «копійкою» та «шагом» дорівнюватиме 1 до 1, і Нацбанк розроблятиме відповідний дизайн, а також порядок та строки вилучення «копійок» з обігу.

Розроблені законопроєкти після узгодження з держорганами направляться на розгляд та схвалення Верховною Радою.

Голова Нацбанку Андрій Пишний сподівається, що регулятор почне карбувати шаги вже у 2025 році.