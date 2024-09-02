Туреччина надіслала заявку на вступ до БРІКС

Влада Туреччини подала офіційну заявку на вступ до міждержавного об’єднання БРІКС, повідомляє в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

«Туреччина зробила формальний запит на вступ до БРІКС — групи країн, що розвиваються, оскільки вона хоче посилити глобальний вплив і зміцнити нові зв’язки, окрім традиційних західних союзників, заявили люди, ознайомлені із темою», — інформує агентство.

Це рішення відображає прагнення Туреччини розвивати відносини для просування багатополярного світу, залишаючись при цьому членом НАТО, пояснили джерела Bloomberg.

Вони уточнили, що в Анкарі вважають: «геополітичний центр тяжіння зміщується від країн із розвиненою економікою». Також джерела заявили, що крок Анкари викликаний також розбіжностями з іншими членами НАТО через прагнення Туреччини підтримувати відносини з Росією після початку її збройного нападу на Україну 2022 року. Крім того, владу Туреччини не влаштовує відсутність прогресу у зв’язку з поданою раніше заявкою вступити до ЄС.

Також співрозмовники агентства заявили, що турецька влада вважає, що вступ до БРІКС надасть змогу поліпшити економічні відносини із РФ і КНР, бути торговельним посередником між ЄС і Азією. Туреччина також розраховує стати хабом для експорту газу з Росії та Центральної Азії.

У МЗС Туреччини та адміністрації президента цю інформацію не підтвердили.

Раніше Туреччина вже виявляла бажання приєднатися до БРІКС. «Туреччина може стати сильною, процвітаючою і впливовою країною, якщо налагодить відносини і зі Сходом, і з Заходом», — наголошував раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.