У Південній Кореї розпочали розслідування щодо Telegram

Про це повідомляє Yonhap.

Акцентується, що країна намагається боротися з дипфейками — фото й відео сексуального характеру молодих жінок, а також підлітків, які поширювалися у Telegram.

«Як і Франція, поліція Сеула розпочала внутрішнє розслідування щодо юридичної особи Telegram, перш ніж офіційно оголосити підозру. Звинувачення стосуються пособництва в цьому злочині (поширення дипфейків — ред.)», — заявив очільник Національного бюро розслідувань У Чон Су.

Він підкреслив, що в процесі розслідування виникають проблеми, оскільки платформа не надає поліції чи іншим державним органам дані про обліковий запис.

Водночас у матеріалі додають, за чотири дні правоохоронці Південної Кореї отримали 88 повідомлень про сексуальні злочини на основі дипфейків, а 24 осіб ідентифікували як підозрюваних.