Україна вперше застосувала свою ракету-дрон «Паляниця» по військовій цілі в Криму у серпні

Сили оборони вперше застосували українську далекобійну ракету-дрон «Паляниця» по військовій цілі на території тимчасово окупованого Росією Кримського півострова в серпні цього року — відеопроєкт УП «Оборонcast», джерела «Української правди»

«На День Незалежності президент Зеленський заявив на весь світ, що Україна вперше застосувала свою ракету-дрон під назвою «Паляниця». Всім було дуже цікаво, що ж було вражено цим дроном.

Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову у серпні цього року. На жаль, не можемо сказати, по якому саме об’єкту був застосований цей дрон, але знаємо, що це була комплексна операція і, наче як, успішно ціль була «Паляницею» уражена».