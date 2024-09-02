Україна здійснила одну з наймасштабніших атак БПЛА на РФ

На вихідних Україна здійснила одну з найбільших в історії атак безпілотників на Росію, вразивши нафтопереробний завод і електростанцію в глибині країни, пише CNN.

На коротких відеозаписах видно шлейфи диму, що піднімаються над цілями в Москві і сусідній Тверській області. Міністерство оборони Росії визнало масштаб української атаки, але применшило її ефективність, заявивши в неділю, що 158 українських БПЛА (безпілотних літальних апаратів) «були знищені і перехоплені черговими засобами протиповітряної оборони» протягом ночі в 15 регіонах, в тому числі над столицею.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в районі Московського нафтопереробного заводу було збито два безпілотники. Про жертви не повідомляється, але другий збитий безпілотник пошкодив технічну будівлю на заводі і спричинив пожежу, яка, за словами мера, була локалізована і не вплинула на роботу заводу. А губернатор Тверської області Ігор Руденя повідомив у соціальних мережах, що пожежу, спричинену атакою безпілотника на Конаковський район, загасили, і що газо- та електропостачання району працює в штатному режимі.

Ці удари українських безпілотників стали наступними після низки інших того тиждень, зокрема після удару минулого четверга, який призвів до загоряння нафтосховищ на нафтопереробному заводі в Ростовській області Росії, зауважує CNN, посилаючись на офіційні українські та російські джерела.

Володимир Зеленський заявив, що нещодавні атаки безпілотників у глибині Росії були виправдані неодноразовими атаками Москви на Україну.