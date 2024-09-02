В Израиле прошла массовая демонстрация с требованиями прекращения огня

Десятки тысяч разгневанных израильтян вышли на улицы в воскресенье вечером после того, как еще шесть заложников были найдены мертвыми в секторе Газа. Демонстранты скандировали «Немедленно! Немедленно!», требуя от премьер-министра Биньямина Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня с ХАМАС*, чтобы вернуть домой оставшихся заложников.

Массовая демонстрация стала крупнейшей за 11 месяцев войны, и протестующие заявили, что, по их мнению, она может стать поворотным моментом, несмотря на глубокий раскол в стране.

Крупнейший профсоюз Израиля, Гистадрут, оказал дополнительное давление на правительство, объявив в понедельник всеобщую забастовку – первую после нападения ХАМАС 7 октября, с которого началась война. Цель забастовки – остановить или нарушить работу основных секторов экономики, включая банковскую систему, здравоохранение, а также главный аэропорт страны.

Переговоры о прекращении огня тянутся уже несколько месяцев. Многие винят Нетаньяху в неспособности достичь соглашения, за которое, согласно опросам, выступают большинство израильтян. Премьер-министр, однако, придерживается стратегии «полной победы» над ХАМАС, даже если ради этого придется повременить с соглашением по заложникам, и эта стратегия также пользуется значительной поддержкой.

Тысячи людей собрались в воскресенье вечером у офиса Нетаньяху в Иерусалиме. В Тель-Авиве родные заложников прошли с гробами, символизирующими погибших.

Трое из шести заложников, найденных мертвыми, как сообщается, должны были быть освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня, обсуждавшегося в июле. У одного из них было двойное гражданство – Израиля и США.

Военные заявили, что все шестеро были убиты незадолго до прибытия израильских сил.

«Кто бы ни убил заложников – он не хочет заключения соглашения», – заявил Нетаньяху, обвинив ХАМАС в застопорившихся переговорах.

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что произведенное вскрытие установило, что заложники были застрелены с близкого расстояния и погибли в четверг или в пятницу. Военные заявили, что тела были найдены в туннеле в Рафахе на юге сектора Газа.

ХАМАС предлагал освободить заложников в обмен на прекращение войны, вывод израильских войск из Газы и освобождение большого числа палестинских заключенных, включая известных боевиков.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Иззат аль-Ришк заявил, что заложники были бы живы, если бы Израиль принял предложение о прекращении огня, поддерживаемое США, с которым ХАМАС согласился в июле.